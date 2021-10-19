В больнице Петербурга пациент набросился с ножом на врача

В Петербурге в городской многопрофильной больнице №2 72-летний пациент напал с ножом на врача дежурной ночной смены.

Сообщается, что ночью пенсионер стал проявлять агрессию в палате, туда вызвали дежурного врача. Медику удалось вывести мужчину в коридор и оградить от него других пациентов и медсестру, однако сам он получил удар ножом в грудь.

Пострадавший находится в реанимации, его состояние стабильное, но по-прежнему тяжелое. Врач потерял много крови, его экстренно прооперировали.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На месте работают следователи, они устанавливает все обстоятельства слившегося. Известно, что пациент поступил в больницу с коронавирусом и провел в стационаре около суток.