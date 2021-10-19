В завод «Роквул» в Выборге вложат 17 млрд рублей

Расширение мощностей производства с применением новых низкоуглеродистых технологий в два раза сократит выбросы углерода на предприятии.

Во время своего рабочего визита в Выборгский район губернатор Ленобласти принял участие в церемонии запуска нового инвестиционного проекта на действующем предприятии датской компании «Rockwool».

«В динамично развивающейся области сегодня очень много строительных объектов, и ни одна крупная стройка не обходится без материалов компании «Роквул». Говоря о 15-летии компании, мы говорим не только о ее достижениях, но и о будущем. Компания продолжает развиваться. Самое главное, что здесь применяются новые технологии, экологически чистое производство, переработка продукции ― то, что сегодня востребовано у общества», ― сказал Александр Дрозденко.

Напомним, что Rockwool – лидер российского рынка теплоизоляции. Компания основана в 1909 году, производство началось в Дании в 1937 году. В настоящее время в 17 странах мира действуют 27 заводов. Четыре из них — в России. Выборгский завод открыт в 2006 году.