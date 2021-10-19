Умер сотрудник ГИБДД, которого ранили в голову во время охоты на гусей у Гостилиц

Как сообщал ivbg.ru, 16 октября в больницу с ранением головы и в крайне тяжелом состоянии был доставлен 37-летний инспектор ГИБДД. Он получил травму от рук своего товарища во время охоты на гусей в районе садоводства «Простоквашино» в Гостилицком поселении Ломоносовского района.

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А 19 октября стало известно, что пострадавший умер в больнице.

Ранение ныне умерший получил в результате несчастного случая. Товарищ полицейского выстрелил в стаю гусей. В этот момент инспектор встал с раскладного стула, на котором сидел впереди от стрелка.

У обоих было официальные документы на охотничье оружие и актуальное разрешение на добычу птицы. Оба были трезвы.

Изначально возбужденное уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), скорее всего, будет переквалифицировано на ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).