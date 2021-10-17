Мужчина случайно ранил в голову своего товарища из ружья на охоте под Гостилицами

Автор: Анастасия Щербакова
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Сотрудник полиции получил тяжёлую огнестрельную травму головы на охоте  в Ломоносовском районе.

Как сообщает 47news, днём, 16 октября в больницу с ранением головы был доставлен 37-летний инспектор ГИБДД в крайне тяжёлом состоянии. Несчастный случай произошел в районе садоводства «Простоквашино» в Гостилицком поселении, где пострадавший охотился на гусей со своим приятелем.

По предварительной информации, товарищ полицейского выстрелил в стаю птиц в тот момент, когда инспектор вставал с раскладного стула.

В полиции уточнили, у обоих есть разрешение на оружие и разрешение на охоту. Полицейский находился в официальном отпуске и был трезв, также как и ранивший его приятель.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

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