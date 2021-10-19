«Намерений убивать не было»: Шестиклассник, открывший стрельбу в школе под Пермью, получит психиатрическую помощь

Как сообщал ivbg.ru, 18 октября в поселке Сарс на юге Пермского края двенадцатилетний ученик шестого класса открыл стрельбу в местной школе. Выстрелы попали в стену и потолок в учебном заведении.

Во время стрельбы он выкрикивал фразу: «В меня вселился бог!». Директору школы удалось уговорить мальчика отдать оружие. Сотрудники Следственного комитета сообщают, что ребенок дал «подробные показания».

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Согласно его показаниям, намерений убивать у него не было. Сейчас школьник находится на обследовании в специализированном медучреждении, где ему оказывают психиатрическую помощь.

По предварительным данным, шестиклассник хотел напугать девочку, которая его обижала. В день происшествия он также обвинял в своем поступке отца, который, по его словам, издевался над его матерью.