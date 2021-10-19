В Кировском районе ищут пропавшего почти месяц назад 30-летнего мужчину

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С 28 сентября о его местонахождении нет никакой информации. Ростом пропавший 175 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы русые. Отмечается, что поисковикам нужная помощь добровольцев.

Ранее поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца. В сентябре в “Лиза Алерт” поступило 487 сообщений о пропавших, из них больше половины – заблудившихся в лесу.