С канализационной насосной станции в Волхове украли 100-килограммовый двигатель

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Полиция разыскивает вора, который украл тяжелое оборудование с канализационной насосной станции в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщила полиции сотрудница ГУП ЛО «Волховский Водоканал», неизвестный, взломав дверь, проник в канализационную насосную станцию на улице Островского в Волхове. И украл электродвигатель весом около 100 кг.

Полиция проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вам будет интересно
С канализационной насосной станции в Волхове украли 100-килограммовый двигатель Ленобласть, вор, Волховский район, Волхов
Петербурженка решила найти новую семью для своего ребенка через соцсети
Жительница Петербурга решила отдать своего грудного ребенка «в хорошие руки» и опубликовала соответствующий пост в соцсетях. Под фотографиями трехмесячного малыша она...
18.10.2021 169
Автор