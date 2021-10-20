С канализационной насосной станции в Волхове украли 100-килограммовый двигатель

Полиция разыскивает вора, который украл тяжелое оборудование с канализационной насосной станции в Волховском районе Ленобласти.
Как сообщила полиции сотрудница ГУП ЛО «Волховский Водоканал», неизвестный, взломав дверь, проник в канализационную насосную станцию на улице Островского в Волхове. И украл электродвигатель весом около 100 кг.
Полиция проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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