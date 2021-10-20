Неизвестные подстрелили краснокнижного лебедя-кликуна в Скворицах

В его теле обнаружен заряд дроби. Крыло оказалось пробито насквозь.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Скворицы Гатчинского района Ленобласти. Местная жительница услышала выстрелы, а затем заметила раненого лебедя. На помощь пришли волонтеры «Кошкиспас».

Фото: "Кошкиспас", ВК

Они поймали лебедя — он даже пытался улететь, но не смог — и отвезли в Центр реабилитации, где птице сделали рентген. Крыло оказалось пробито насквозь, и дробь застряла в туловище.

«Кости целы, но пара дробин вызывает сильные опасения тем, что они вероятно повредили кишечник. Это приговор… Вот так из-за чьей-то тупой дури может умереть сильная красивая птица», — добавили в отряде.

Напомним, охота на лебедей-кликунов запрещена. Этот вид внесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.