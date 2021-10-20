Пенсионер из Тихвина убил двух женщин и получал пенсию за одну из них

По информации ivbg.ru, перед судом предстанет 72-летний житель Тихвина. Его подозревают в убийстве двух женщин и мошенничестве.
По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый в квартире в Тихвине задушил свою 75-летнюю жену. Тело он расчленил ножом, разложил по полиэтиленовым пакетам и утопил в реке Сясь в Волховском районе.
С помощью заранее оформленной доверенности мужчина получал назначенную ей страховую пенсию по старости, причинив ущерб Пенсионному фонду.
А 31 декабря 2020 года пенсионер задушил знакомую своей жены у нее дома. Затем попытался инсценировать утопление, положив тело в ванну и заполнив ее водой.
Возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).