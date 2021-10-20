В Ленобласти упал спрос на строящееся жилье

Спрос на квартиры в строящихся домах Ленобласти сократился на 30% по сравнению с показателем 2019 года, пишет «Недвижимость и строительство Петербурга» со ссылкой на данные Росреестра.

По информации ведомства, с января по октябрь 2021 года в регионе было заключено 14 783 договора долевого участия, для сравнения за тот ж период 2019 года — 20 980 аналогичных договоров.

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