Электрички в Петербурге и Ленобласти переходят на зимний график

Автор: Гузель Галимова
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Пригородные поезда переходят на зимний график с 30 октября.

Частично поменяется расписание электричек на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба АО «СЗППК».

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

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20.10.2021 92
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