Электрички в Петербурге и Ленобласти переходят на зимний график

Пригородные поезда переходят на зимний график с 30 октября.

Частично поменяется расписание электричек на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба АО «СЗППК».

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.