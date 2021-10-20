Электрички в Петербурге и Ленобласти переходят на зимний график

Пригородные поезда переходят на зимний график с 30 октября.
Частично поменяется расписание электричек на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба АО «СЗППК».
С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
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20.10.2021 92