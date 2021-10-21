Петербургская улица окрасилась в зеленый цвет — фото

Автор: Александр Селиванов
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А все дело в покрашенных мусорных баках в дождливую погоду.

Петербургская улица окрасилась в зеленый цвет - фото улицы, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Краски, Благоустройство в Санкт-Петербурге, Благоустройство в России, благоустройствоИсточник: vk.com/spb_today
Петербургская улица окрасилась в зеленый цвет - фото улицы, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Краски, Благоустройство в Санкт-Петербурге, Благоустройство в России, благоустройствоИсточник: vk.com/spb_today

В сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб появились фотографии, на которых краска стекает под дождем с мусорных баков на 2-й Советской 18.

От краски лужи на улице окрасились в зеленый цвет.

Комментаторы под постом разделились на два лагеря. Одни рассказывают об очередном попиле бюджета, а вторые защищают управляющую компанию.

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08.10.2021 734
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