Петербургская улица окрасилась в зеленый цвет — фото

А все дело в покрашенных мусорных баках в дождливую погоду.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

В сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб появились фотографии, на которых краска стекает под дождем с мусорных баков на 2-й Советской 18.

От краски лужи на улице окрасились в зеленый цвет.

Комментаторы под постом разделились на два лагеря. Одни рассказывают об очередном попиле бюджета, а вторые защищают управляющую компанию.