Петербургская улица окрасилась в зеленый цвет — фото

А все дело в покрашенных мусорных баках в дождливую погоду.
Источник: vk.com/spb_today
Источник: vk.com/spb_today
В сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб появились фотографии, на которых краска стекает под дождем с мусорных баков на 2-й Советской 18.
От краски лужи на улице окрасились в зеленый цвет.
Комментаторы под постом разделились на два лагеря. Одни рассказывают об очередном попиле бюджета, а вторые защищают управляющую компанию.
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