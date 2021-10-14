От «Няш-мяш» прокурора до посла Кабо-Верде: рассказываем о карьере и политическом будущем Натальи Поклонской

Как сообщал ivbg.ru, Владимир Путин 13 октября 2021 года подписал указ о назначении Натальи Поклонской послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде.

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Кабо-Верде – это государство в Западной Африке. Расположено на островах Зеленого Мыса – в Атлантическом океане, в 600 километрах от ближайшей земли, побережья Африки. Такое географическое положение, а также действия самой Поклонской в последние годы наводят аналитиков на мысли о «политической ссылке».

Фактически Наталья Поклонская – один из самых узнаваемых депутатов Госдумы – отправляется послом «на край света».

На практике это не ссылка, а возможность для перезапуска карьеры. Почему не ссылка, и отчего зависит этот перезапуск – в материале ivbg.ru

Смелая, бескомпромиссная, неудобная – и в этом все дело

Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в поселке Михайловка Ворошиловградской (с 4 мая 1990 года – Луганской) области. В 1990 году ее семья переехала в Крым, в поселок Уютное Сакского района. Там окончила среднюю школу, а также музыкальную школу по классу фортепиано.

В 2002 году окончила филиал Харьковского университета внутренних дел в Евпатории. И в этом же году устроилась на работу в симферопольской природоохранной прокуратуре. Выступала обвинителем в деле банды «Башмаки», в ходе которого пережила жестокое избиение в подъезде дома, из-за которого у нее парализовало часть лица. Несмотря на это, Поклонская довела дело до конца.

В 2011 году Поклонская назначена природоохранным прокурором Симферополя, а в 2012 году перешла на работу в Генеральную прокуратуру. После смены власти на Украине подала рапорт об увольнении (25 февраля 2014 года) и уехала к родителям в Крым.

Назначена исполняющей обязанности прокурора Республики Крым 25 марта 2014 года. А 2 мая 2014 года Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской прокурором.

Избрана депутатом Государственной думы Российской Федерации VII созыва по списку фракции «Единая Россия» 18 сентября 2016 года. В связи с чем 6 октября освобождена от должности прокурора.

Стала заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также председателем комиссии Госдумы за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы. В рамках должности участвовала в коррупционных расследованиях.

Являясь членом партии «Единая Россия», голосовала против проекта пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста. СМИ называли ее единственным членом партии «Единая Россия», проголосовавшим против. В связи с чем у нее возникли недопонимания с другими партийными функционерами.

А 13 октября 2021 года Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Кабо-Верде.

Политическая ссылка или…

Казалось бы, причем здесь Дмитрий Рогозин? Дмитрий Олегович не всегда был генеральным директором «Роскосмоса». Этому назначению предшествовала дипломатическая работа представителем Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, чрезвычайным и полномочным послом России.

Также мы не можем не вспомнить другую женщину, также которую отправили послом на маленький остров Мальта ровно 30 лет назад – в 1991 году. Это женщину зовут Валентина Ивановна Матвиенко, действительный председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Как показывает опыт этих политиков, назначение на дипломатическую работу – это еще и тест на прочность, возможности для карьерного роста, способ заслужить доверие и зарекомендовать себя своими компетенциями.

Воспринимать Наталью Владимировну Поклонскую как рядового политического деятеля – значит закрывать глаза на то, как ее воспринимают в публичном пространстве.

А в публичном пространстве она также известна как человек, голосовавший против, и как символ так называемой «Крымской весны» – одного из ключевых событий последних 10 лет не только России, но и всего мира.

Такой политический бэкграунд является предпосылкой для яркой, продолжительной и успешной политической карьеры. И предыдущий стремительный карьерный взлет Поклонской – от и. о. прокурора до депутата и руководителя комитета в Госдуме – указывает на справедливость этого утверждения.

Поклонская-политик стала жертвой собственной пассионарности. Что привело к дисциплинарным нарушениям в партии, затуханию карьеры и исчезновению с экранов.

И новая дипломатическая должность в месте, которое ассоциируется с «краем мира»:

это шанс – применить свою пассионарность там, где сложно что-то испортить и перейти кому-то дорогу;

– применить свою пассионарность там, где сложно что-то испортить и перейти кому-то дорогу; это время – подумать над ошибками и (как сказал по отношению к Поклонской руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов) «принять для себя решение».

Именно от этого решения Натальи Владимировны Поклонской будет зависеть, чем станет для нее назначение в Кабо-Верде – ссылкой или трамплином вверх. И еще ничего не решено.