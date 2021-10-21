Обгоревшее тело нашли в доме через неделю после пожара во Всеволожске

При разборе сгоревших конструкций деревянного дома на улице Западной во Всеволожске было обнаружено сильно обгоревшее тело.

Пожар случился еще неделю назад, 13 октября. Горели 36 квадратных метров частного дома. На месте работали восемь человек, задействовав две единицы техники. Через полчаса пожар был ликвидирован.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.