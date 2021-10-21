Под покровом ночи двое похитили крышки люков во Всеволожске — видео

В последнее время жители Всеволожска сетуют на то, что по городу периодически пропадают крышки канализационных люков.

Многие думали, что их похищают цыгане. Но житель микрорайона Южный застал за этим занятием двоих мужчин на автомобиле. Воровство происходило под покровом ночи — примерно в три часа.

Момент совершения преступления сняли на видео и опубликовали в соцсетях.