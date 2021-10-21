Жителей Ленобласти приглашают на «Большой этнографический диктант»

Жители Ленинградской области с 3 по 7 ноября могут проверить свои знания о культуре народов России.

«Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — рассказывает о целях «диктанта» руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Диктант представляет собой тест с 30 вопросами, на которые нужно ответить за 45 минут. Из них 20 – одинаковые для всех регионов России, а 10 сформированы для конкретного субъекта. Максимально возможная оценка – 100 баллов.

Чтобы принять участие в Большом этнографическим диктанте, необходимо перейти по ссылке, нажать на раздел «Пройти диктант», заполнить анкету, а затем пройти сам тест.