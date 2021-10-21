В Петербурге задержали двоих студентов после стрельбы у Петровского колледжа

В полицию 21 октября поступило сообщение о выстрелах в районе дома №9 по Охотничьему переулку в Петербурге неподалеку от Петровского колледжа.

В учебном заведении и нашли предполагаемых нарушителей спокойствия – полиция задержала двоих учащихся колледжа. У одного из молодых людей изъяли охолощенный пистолет, который отдали на экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», переполох устроил 19-летний житель Тосненского района Ленобласти. Он на перемене вышел из колледжа, пальнул в воздух и вернулся за парту.

Организована проверка. Колледж работает в штатном режиме.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что несколько дней в Пермском крае 12-летний ученик шестого класса открыл стрельбу в местной школе. Выстрелы попали в стену и потолок в учебном заведении.