Трассу «Скандинавия» в Выборгском районе будут перекрывать два дня

Из-за переустройства электрических сетей движение по трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти будут временно перекрывать.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 октября на 114-м километре трассы движение будут перекрывать четыре раза на 10 минут в период с 12:00 до 17:00. 26 октября машины там же не смогут проехать по трассе трижды по 15 минут в период с 13:00 до 14:30.

Работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги с 100 по 134 километры. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, до 25 октября на подъездах к Выборгу № 1 и 2 до 25 октября действует реверсивное движение.