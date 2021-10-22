Радуга со снегом была замечена в Луге

Утро в Луге началось со снегопада.
В сообществе Подслушано в городе Луга появились фото и видео, на которых во время снегопада на небе наблюдается радуга.
Местные жители любовались необычным погодным явлением.
Источник: vk.com/lugasluh
Источник: vk.com/lugasluh
Источник: vk.com/lugasluh
Источник: vk.com/lugasluh
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