Радуга со снегом была замечена в Луге

Автор: Александр Селиванов
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Утро в Луге началось со снегопада.

В сообществе Подслушано в городе Луга появились фото и видео, на которых во время снегопада на небе наблюдается радуга.

Местные жители любовались необычным погодным явлением.

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Радуга со снегом была замечена в Луге фото, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Необычные новости, луга, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/lugasluh
Радуга со снегом была замечена в Луге фото, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Необычные новости, луга, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/lugasluh
Радуга со снегом была замечена в Луге фото, синоптики, Россияне, Россия, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Необычные новости, луга, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/lugasluh
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22.10.2021 82
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