Радуга со снегом была замечена в Луге

Утро в Луге началось со снегопада.

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В сообществе Подслушано в городе Луга появились фото и видео, на которых во время снегопада на небе наблюдается радуга.

Местные жители любовались необычным погодным явлением.

Источник: vk.com/lugasluh Источник: vk.com/lugasluh Источник: vk.com/lugasluh Источник: vk.com/lugasluh