На выходных штром отпустить Санкт-Петербург

В Северной столице будет по прежнему холодно.

По информации издания Невские Новости, выходные в Санкт-Петербурге будут спокойные и штормовая пого отступит.

В субботу, по прогнозу эксперта, температура воздуха в Петербурге поднимется всего до +4-6 градусов тепла, а в воскресенье будет еще холоднее — +2-4 градуса.

Отмечается, что в уикенд будет идти небольшой снег, но местами.