На выходных штром отпустить Санкт-Петербург

В Северной столице будет по прежнему холодно.
По информации издания Невские Новости, выходные в Санкт-Петербурге будут спокойные и штормовая пого отступит.
В субботу, по прогнозу эксперта, температура воздуха в Петербурге поднимется всего до +4-6 градусов тепла, а в воскресенье будет еще холоднее — +2-4 градуса.
Отмечается, что в уикенд будет идти небольшой снег, но местами.
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22.10.2021 22