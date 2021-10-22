«Усиливаем COVID-контроль»: Дрозденко рассказал, как регион готовится к «коронавирусным каникулам» и наплыву туристов

Как сообщал ivbg.ru, Путин поддержал предложение объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.

Правительство некоторых регионов опасается повторения сценариев 2020 года, когда россияне, услышав про дополнительные выходные, начали бронировать отели и планировать путешествия по стране.

Александр Дрозденко рассказал, как Ленинградская область готовится к «коронавирусным каникулам», и какие меры будут приняты, чтобы остановить распространение COVID-19.

В октябре 2021 года было подписано постановление, согласно которому с 15 ноября в регионе вводятся qr-коды и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Однако из-за новых Ленинградская область вынуждена скорректировать сроки их введения.

«Мы не планировали вводить дополнительные ограничения, хотели все оставить в текущем режиме, потому что в области ситуация не такая сложная, как в Москве или Петербурге. Но для нас «каникулы» – это очень большое напряжение. В регионе проживает порядка 1,9 млн человек – это состоявшийся социум. Но на время нерабочих дней к нам поедут из других регионов – из Петербурга, Новгорода, Пскова и даже Москвы. Особенно серьёзная нагрузка будет на пригородную зону, которая уже является «красной», там высокий уровень заболеваемости», – рассказал Александр Дрозденко

Из-за этого октябрьское постановление начнет действовать в красной зоне с 30 октября. Посетить общественные мероприятия, массовые места скоплений людей и общепит, а также заселиться в гостиницы можно будет только по qr-коду или отрицательному ПЦР-тесту.

В желтой и зеленой зонах дополнительные ограничения на время нерабочих дней не вводятся. Однако в этот период по всей Ленинградской области будут проходить проверки соблюдения коронавирусных правил и масочного режима в учреждениях, в работе малого и среднего бизнеса, в сфере услуг.

«Если будут выявлены нарушения, то будут приниматься строгие решения – вплоть до приостановки работы», – отметил Александр Дрозденко