Талибы* обезглавили волейболистку из сборной Афганистана

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Члены движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная на территории России) обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фотографии ее отрубленной головы.

photo_2021-10-22_18-32-27

По словам тренера волейболистки Сурайи Афзали (из соображений безопасности она использует псевдоним), Хакими обезглавили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.

Вам будет интересно
Талибы* обезглавили волейболистку из сборной Афганистана Махджубин Хакими, Афганистан
Российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по Dota 2 The International 10
Наши парни увозят домой Аегис и 18 млн долларов призовых. ﻿ Такого не было еще никогда! Команда из России впервые победила на...
17.10.2021 391

Хакими убили в начале октября, но факт гибели оставался неизвестным, потому что семье спортсменки угрожали.

Автор