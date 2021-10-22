Талибы* обезглавили волейболистку из сборной Афганистана

Члены движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная на территории России) обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фотографии ее отрубленной головы.

По словам тренера волейболистки Сурайи Афзали (из соображений безопасности она использует псевдоним), Хакими обезглавили в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок. Ранее талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом.

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Хакими убили в начале октября, но факт гибели оставался неизвестным, потому что семье спортсменки угрожали.