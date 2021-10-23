Директор «Магнита» в Мурино переломал вору кости в подсобке  

По информации ivbg.ru, 22 октября был задержан 27-летний директор магазина «Магнит» на Воронцовском бульваре, 11, в Мурино. Мужчину подозревают в избиении 39-летнего местного жителя.

Вам будет интересно «Раздевал догола, угрожал постыдными фото»: Стали известны все подробности спасения похищенной беременной в Мурино Как сообщал ivbg.ru, в Мурино освободили похищенную 2 октября беременную 35-летнюю женщину. За нее требовали 10 миллионов рублей выкупа. Вымогатель... 11.10.2021 738

Следствие полагает, что житель Мурино пытался вынести алкоголь из магазина, не расплатившись. Директор избил предполагаемого вора за это руками и ногами в подсобке.

Пострадавший с переломанными ребрами оказался в Токсовской больнице. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.