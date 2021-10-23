По информации ivbg.ru, услугу по получению сертификата о прививке без самой инъекции оказывали в поликлинике с клинико-диагностическим центром ПСПБГМУ им. акад. И. П. Павлова на улице Льва Толстого, 6-8, в Санкт-Петербурге.

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В организации преступной схемы подозреваются пятеро медицинских сотрудников центра.

Препарат не вводился пациенту, а уничтожался. При этом данные о якобы получившем прививку человеке заносились в базу и отображались на «Госуслугах». За каждую такую услугу «клиенты» платили по 7,5 тысячи рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).