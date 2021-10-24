В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 24 октября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 665-669 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00,ремонт обочины;
- км 630-637 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-181 «Скандинавия»:
- км 135+993 путепровод через ж/д «Выборг-Житково» ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;
- подъезд к г. Выборг № 1 км 0-6 организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Магистральная»:
- км 2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, подсыпка обочин.
А-121 «Сортавала»:
- км 44-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 44-53 (старое направление) организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.