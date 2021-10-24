В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 24 октября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 665-669 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00,ремонт обочины;
  • км 630-637 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Вам будет интересно
В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение ФКУ Упрдор «Севсро-Запад», ограничено движение, Ленобласть
Трассу «Скандинавия» в Выборгском районе будут перекрывать два дня
Из-за переустройства электрических сетей движение по трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти будут временно перекрывать. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 октября...
21.10.2021 151

А-181 «Скандинавия»:

  • км 135+993 путепровод через ж/д «Выборг-Житково» ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;
  • подъезд к г. Выборг № 1 км 0-6 организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 40-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

  • км 2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
  • км 6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, подсыпка обочин.

А-121 «Сортавала»:

  • км 44-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 44-53 (старое направление) организация реверсивного движения со светофорным регулированием в оба направления 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
Автор