Девочку-подростка затянуло под следовавший из Петербурга в Москву «Сапсан»

ЧП произошло в субботу вечером, 23 октября, на остановочной железнодорожной платформе 271-го километра перегона Угловка – Алешинка в Новгородской области.

По предварительным сведениям, 14-летняя девочка стояла близко к краю платформы. Подростка затянуло под скоростной электропоезд возникшим воздушным потоком. Школьница получила многочисленные переломы, ее госпитализировали.

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Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.