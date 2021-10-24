В Кировске школьник перепутал в бане тазики с водой и облил себя кипятком

Подростка госпитализировали, у него ожоги тела второй степени.

Вечером 23 октября в Шлиссельбургскую больницу был доставлен 13-летний школьник из Кировска. Врачи зафиксировали у него ожоги тела второй степени. Его состояние оценивается как среднее. Его готовят к транспортировке в детскую областную больницу в Петербурге.

По словам подростка, он в бане по ошибке облил себя кипятком.