В Кировске школьник перепутал в бане тазики с водой и облил себя кипятком

Автор: Гузель Галимова
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Подростка госпитализировали, у него ожоги тела второй степени.

Вечером 23 октября в Шлиссельбургскую больницу был доставлен 13-летний школьник из Кировска. Врачи зафиксировали у него ожоги тела второй степени. Его состояние оценивается как среднее. Его готовят к транспортировке в детскую областную больницу в Петербурге.

По словам подростка, он в бане по ошибке облил себя кипятком.

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