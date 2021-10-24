Российские производители колбас и сосисок предупредили о повышении цен на 7-20%

Ведущие компании, занимающиеся переработкой мяса, предупредили о подорожании колбас, сосисок и другой продукции, пишут «Известия» со ссылкой на представителей крупных ретейлеров.

«Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ретейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября», — отмечает газета.

В частности, такие уведомления направили «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский». Они объясняют рост цен подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и другими причинами.

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