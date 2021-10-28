Билетные кассы и ж/д турникеты в Ленобласти переходят на зимний режим работы

В Ленобласти с 1 ноября билетные кассы и турникетные линейки переходят на зимний режим работы с частичным их закрытием.

Как сообщает пресс-служба АО «СЗППК», работу прекратит пункт продажи на станции Пупышево, на станции Мшинская закроется кассовый модуль на платформе. На некоторый станциях и остановочных пунктах изменится режим работы билетных касс и турникетных линеек.

Купить проездной билет можно будет в поезде у разъездного контролера-кассира без взимания сбора. Либо оформить с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Напомним, с 30 октября электрички в Петербурге и Ленобласти переходят на зимний график.