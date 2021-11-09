Вкусное дело: как выборжанка превратила мамины заботы в свою Мар.Ку

С чего начинается свое дело? С озарения гениальной идеей, с самодисциплины или может c изучения рынка? У Маргариты из Выборга, создательницы сказочно красивых и вкусных букетов — с материнской заботы.

Идея своего дела появилась после того, как Маргарита с сыном создавали поделки для кружков и подарков воспитателям в детском саду. Молодая мама увлеклась новым занятием и решила серьезно взяться за дело. В свободное от домашних хлопот время Маргарита обучалась на курсах и повышала мастерство. Вскоре она приняла важное решение: уволиться с работы и зарегистрироваться в статусе самозанятой.

Так из хобби у Маргариты появилось свое дело — «Мар.Ка»

«Прочитала — уже не помню где, — что в России работает программа для самозанятых. Нашла портал поддержки предпринимательства в Ленобласти. Прочитала всё внимательно и решила: а дай-ка я попробую! По параметрам подхожу — наемных работников нет. И работать хочу в открытую, а не в подполье», — рассказывает Маргарита.

Маргарита создает яркие, стильные подарки – а главное вкусные! Она собирает и оформляет сказочной красоты букеты, корзины или коробки. Съедобное наполнение заказчик выбирает сам – на любой вкус и бюджет.

Для своей работы Маргарита сняла небольшое помещение, продумала логистику и организовала систему доставки готовых подарков заказчикам, создала аккаунты в соцсетях, чтобы расширить клиентскую базу и увеличить продажи.

Кстати, как эффективно работать в сети, самозанятым всегда готовы подсказать в Фонде поддержки предпринимательства — консультации бесплатны.

Маргарита подписалась на все информационные ресурсы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области – чтобы быть в курсе всех полезных новостей.

Она воспользовалась «Портфелем самозанятого» — пакетом бесплатных услуг от Фонда. В перечне содержимого пакета – услуги профессионального фотографа, Фонд помог организовать съемку прямо в Выборге, что для Маргариты очень кстати.

Основательница бренда «Мар.ка» признается, что в своём деле привыкла рассчитывать только на свои силы, но такая поддержка Фонда дорогого стоит.

А впереди у Маргариты – самый оживленный период: Новый год – время подарков. Это значит — будет очень много работы и прибыли, что всегда важно для семейного бюджета.

И ещё обязательно будет удовлетворение от того, что «Мар.ка», созданная Маргаритой, приносит радость всё большему количеству людей.