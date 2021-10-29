Суд вынес приговоры по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обвиняемые получили от пяти до 14 лет тюрьмы.

Самый большой срок получила бывший гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова. Ее приговорили к 14 годам колонии. Она признана виновной в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели 60 человек при пожаре в ТРЦ в марте 2018 года.

Также среди фигурантов первого дела:

Гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок приговорена к 13,5 года колонии.

Технический директор ТРЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев получил 11 лет колонии.

Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии.

Руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко приговорен к 6,6 года;

Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин осужден на шесть лет;

Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин — на пять лет;

Инженер противопожарной системы, сотрудник той же компании Александр Никитин — на 5,5 года.

Редакция ivbg.ru напоминает: во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек, среди которых 37 детей. Потерпевшими признаны более 450 человек, из них 83 – родные погибших.