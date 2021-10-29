Дрозденко: мы с болью вспоминаем погибших жителей сожжённых оккупантами деревень Ленобласти

Губернатор 47 региона обратился к ленинградцам по случаю Дня памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень, который отмечается 29 октября.

В своем обращении Александр Юрьевич напомнил, что бесчинства, творимые на протяжении нескольких лет нацистскими преступниками на ленинградской земле, не знали границ. Злодеяниям карателей и их пособников подверглись многие тысячи наших соотечественников.

«Пытаясь подавить партизанское сопротивление, они вымещали свою ярость на неповинных стариках, женщинах и детях, безжалостно сжигали мирных жителей целыми деревнями, массово угоняли в фашистское рабство», — подчеркнул глава региона.

При проведении своих операций захватчики не жалели гражданских построек: активно применялась артиллерия и авиация, дома оккупированных сел и деревень использовались для строительства осадных укреплений. В итоге во время ВОВ практически полностью было разрушено 20 городов и 3135 сел, деревень и других населенных пунктов на территории Ленобласти.

Александр Дрозденко предложил сегодня ленинградцам склонить головы в знак скорби и вспомнить всех наших сограждан, ставших жертвами нацистской агрессии.

«Мы никогда не забудем о том, какие неимоверные испытания пришлось пережить нашим дедам и прадедам, сколько горя и лишений принесла война нашим близким», — подытожил свое поздравление глава Ленобласти.

Напомним, что в регионе работает проект, представляющий собой электронную интерактивную карту территории современной Ленобласти, на которую помещена информация о селениях, уничтоженных в годы войны, и которые оказалось невозможно восстановить. Данный проект призван напомнить о гибели в годы Великой Отечественной войны тысяч деревень на территории Ленинградской области.