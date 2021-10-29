На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка — фото

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло вечером 28 октября на 91-м километре трассы Кола в Кировском районе Ленобласти.

Произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей. От удара фуру отбросило в кювет, а легковушка превратилась в груду металла.

На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка - фото лобовое столкновение, лоб в лоб, Ленобласть, Кировский район, ДТП
На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка - фото лобовое столкновение, лоб в лоб, Ленобласть, Кировский район, ДТП
На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка - фото лобовое столкновение, лоб в лоб, Ленобласть, Кировский район, ДТП
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК

В результате ДТП пострадал водитель легкового авто, его зажало в искореженной машине. Прибывшие на место спасатели ПСО Шлиссельбурга деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи. Проводится проверка.

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На трассе «Кола» лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка - фото лобовое столкновение, лоб в лоб, Ленобласть, Кировский район, ДТП
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28.10.2021 169
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