Серьезное ДТП произошло вечером 28 октября на 91-м километре трассы Кола в Кировском районе Ленобласти.

Произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей. От удара фуру отбросило в кювет, а легковушка превратилась в груду металла.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК

В результате ДТП пострадал водитель легкового авто, его зажало в искореженной машине. Прибывшие на место спасатели ПСО Шлиссельбурга деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи. Проводится проверка.