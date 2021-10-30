Росрыболовство: Дефицита красной икры перед Новым годом не будет

Объем вылова горбуши позволяет с уверенностью сказать, что дефицита красной рыбы и икры в преддверии новогодних праздников в России не будет, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Также он отметил, что хороший улов лососевых может привести к снижению цен на красную икру. Но, к сожалению, объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке.

«Здесь сложно что-либо прогнозировать, как будет поступать наша торговля. Понятно, что в предновогодний сезон они стоимость держат, поскольку спрос большой», – сказал глава Росрыболовства.

Ранее в «Руспродсоюзе» рассказали, какие продукты подорожают перед Новым годом.