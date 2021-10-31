Продажи шуб в России обвалились из-за пандемии

«Меховой» спрос в России упал на 80% с 2018 года.

Обычно осенью наблюдается высокий спрос на данную категорию товаров. Однако в этом году шубы и дубленки, мягко говоря, не пользуются популярностью.

Так, в сентябре-октябре 2020 года было продано 128 тысяч шуб. А за тот же период 2021 года продано почти на 10% меньше, только 116,4 тысячи.

Статистику обнародовало РБК со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак». Отмечается, что такая тенденция наблюдается на протяжении последних 4 лет.

По сравнению с допандемийными высокими сезонами продаж 2018 и 2019 годов падение в 2020 году составило почти 85%, в 2021-м — 94%. Эксперты выделяют несколько причин снижения спроса на шубы и дубленки.

Среди них пандемия, недостаток денег, теплые зимы и мода на экологичность. Последняя причина, по мнению аналитиков, самая веская.

Вам будет интересно Fix Price вводит новые цены Российская сеть магазинов с фиксированными ценами Fix Price объявила о повышении цен на свои товары. Сеть вводит новый ценовой сегмент -... 28.10.2021 261

Так, торговля шубами из пушнины уже запрещена во многих странах. Международная агитация оказывает влияние и на российских, прежде всего молодых, покупателей, считают эксперты.