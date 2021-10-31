Египет занял первое место в рейтинге бронирований туров россиянами на Новый год

Туроператоры заявили, что у россиян самыми популярными направлениями для отдыха на Новый год в этот раз станут Египет, Турция, ОАЭ и Мальдивы.

Порядка 40 процентов российских туристов отдадут предпочтение Египту. Второе место с 20 процентами занимает Турция, третье — Объединенные Арабские Эмираты с 15 процентами. Мальдивы находятся на четвертом месте с 14 процентами. На пятом месте внутренний туризм, пишет РИА Новости.

У туристических компании с 30 декабря по 9 января порядка 40 процентов проданных путевок приходятся на Египет. По словам экспертов, это направление ворвалось в лидеры после открытия в августе.

Из внутренних направлений популярностью пользуются Сочи, на этот город приходится более половины заявок. Также россияне собираются на Новый год в Великий Устюг, Шерегеш, Кавказские Минеральные Воды и Геленджик.