Движение на участках семи трасс Ленобласти будет затруднено 2 ноября

Ремонтные работы на дорогах Ленобласти во вторник, 2 ноября сильно затруднит движение. Публикуем перечень дорог, где придется сбавить скорость.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 28-30 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

— км 136-137 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 612, 652, 659 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

— км 500-529 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 135+993 путепровод через ж/д Выборг-Житково ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов в а/б покрытии;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов в а/б покрытии;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 44-76 (старое напр.) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 19-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;

— км 42-72 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 19:00, ликвидация размывов.