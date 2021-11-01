Названа вероятная причина смертельного ДТП в Кировском районе, где легковушка вылетела в канаву с водой

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее ivbg.ru сообщал о жуткой аварии у поселка Приладожский в Кировском районе Ленобласти, где погиб водитель легковушки. Его выжившая жена, находившаяся в момент ДТП в салоне машины, назвала причину трагедии.

Авария произошла в понедельник, 1 ноября около 12:30 на 59-м километре трассы «Кола». Volkswagen под управлением 74-летнего мужчины съехал в кювет и вылетел в водоем, где перевернулся на крышу. Водитель иномарки погиб на месте.

Как рассказала позже супруга погибшего, мужчина почувствовал боль в области сердца и потерял сознание прямо во время движения. Остальные обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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