Спасатели Ленобласти с начала года провели более 300 мероприятий

Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти отчитался о проделанной работе за девять месяцев 2021 года. Спасатели прошли более 300 мероприятий.

Летом специалисты контролировали переправу через реку Свирь, мониторили прибрежные зоны и проводили профилактические беседы с отдыхающими, которые купались на необорудованных для этого пляжах.

Зимой спасатели следили за безопасностью на льду — патрулировали водоемы с госинспекцией, мониторили ледовую обстановку и замеряли толщину ледового покрытия. С приходом весны сотрудники проводили по всем нормам безопасности ледовзрывные работы.

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Помимо этого, спасатели принимали участие в обеспечении безопасности во время съемок фильма, проведение соревнований, фестивалей и других общественных мероприятий.