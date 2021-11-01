Фото: коммунальную аварию в Петербурге очевидцы сравнили с декорациями к фильму ужасов

В Московском районе Петербурга из-за прорыва трубы произошел разлив горячей воды. Вся округа окутана испарениями, напоминающими световое шоу или сцену из фильма ужасов.

Об этом рассказал портал Фонтанка вечером, 1 ноября.

Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка Фото: Фонтанка

На перекрестке ул. Орджоникидзе/пр. Космонавтов на месте ремонта теплотрассы произошел разлив горячей воды. Получилась прям декорация из хоррора, – поделился прохожий.

По словам очевидцев, территорию уже огородили, но вода продолжает прибывать.

Парит, как в хорошем светошоу, – шутит свидетель аварии.

Причины серьезной коммунальной аварии выясняются.