Фото: коммунальную аварию в Петербурге очевидцы сравнили с декорациями к фильму ужасов

В Московском районе Петербурга из-за прорыва трубы произошел разлив горячей воды. Вся округа окутана испарениями, напоминающими световое шоу или сцену из фильма ужасов.
Об этом рассказал портал Фонтанка вечером, 1 ноября.
Фото: Фонтанка
Фото: Фонтанка
Фото: Фонтанка
Фото: Фонтанка
На перекрестке ул. Орджоникидзе/пр. Космонавтов на месте ремонта теплотрассы произошел разлив горячей воды. Получилась прям декорация из хоррора, – поделился прохожий.
По словам очевидцев, территорию уже огородили, но вода продолжает прибывать.
Парит, как в хорошем светошоу, – шутит свидетель аварии.
Причины серьезной коммунальной аварии выясняются.
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