В России начали тестировать новую вакцину от коронавируса

Доклинические испытания на животных новой вакцины для профилактики коронавируса проводит центр Н.Ф.Гамалеи.

Стандартные доклинические исследования лекарств проходят на животных и в специализированных лабораториях, — сообщает издание «Фармвестник» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Особенностью препарата станет использование технологии вирусоподобных частиц. Ученые не будут использовать генетический материал возбудителя для создания вакцины, а имитацию вируса будут создавать частицы, которые будут распознаваться иммунной системой и вызывать иммунный ответ.

Новая вакцина будет проходить испытания общей и специфической токсичности, а также фармакологической активности препарата.