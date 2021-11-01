В России начали тестировать новую вакцину от коронавируса

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Доклинические испытания на животных новой вакцины для профилактики коронавируса проводит центр Н.Ф.Гамалеи.

Стандартные доклинические исследования лекарств проходят на животных и в специализированных лабораториях, — сообщает издание «Фармвестник» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Особенностью препарата станет использование технологии вирусоподобных частиц. Ученые не будут использовать генетический материал возбудителя для создания вакцины, а имитацию вируса будут создавать частицы, которые будут распознаваться иммунной системой и вызывать иммунный ответ.

Новая вакцина будет проходить испытания общей и специфической токсичности, а также фармакологической активности препарата.

Вам будет интересно
В России начали тестировать новую вакцину от коронавируса Россия, новая вакцина, Гамалеи
"Недели нам будет недостаточно": в России могут продлить недельный локдаун
Едва начавшийся короткий локдаун по всей стране может быть продлен. Анна Попова считает, что для стабилизации ситуации с коронавирусом введённых...
01.11.2021 115
Автор