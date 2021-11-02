АТОР сообщила о массовом аннулировании иностранцами туров в Россию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что иностранные туроператоры и туристы массово аннулируют или переносят туры в Россию.

По ее словам, основной причиной отмены броней стали нерабочие дни, введенные в России, а также отсутствие понимания, какими будут ограничения после их окончания, сообщает РИА «Новости».

Основной поток туристов едет в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Индии, кроме того, есть туристы из Европы — Германии, Швейцарии, Словении, отметила глава АТОР.

— На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней — постоянное ПЦР-тестирование, — рассказала Ломидзе.

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Таким образом, иностранные туристы фактически должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию, а это потребует не только дополнительных средств, но и времени, добавила она.