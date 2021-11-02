Росстат сообщил о сокращении реального размера пенсии в России

Реальный размер пенсии в России уменьшается восьмой месяц подряд. В сентябре 2021 года падение составило 1,8% в годовом выражении.

Так, в январе реальный размер пенсий увеличился на 0,4% по отношению к показателю 2020 года, однако в следующие несколько месяцев началось снижении: в феврале он уменьшился на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%, сообщает РБК со ссылкой на доклад Росстата.

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Добавляется, что Росстат не учитывал единовременные выплаты пенсионерам в 10 тыс. рублей в сентябре 2021 года.

Напомним, в нерабочие дни почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда.