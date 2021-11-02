В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 39 008 новых случаев коронавируса. Скончались 1178 человек, это максимум с начала пандемии, свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что 8% новых заболевших не имели клинических проявлений заболевания. Также за сутки полностью выздоровели 30 905 человек.

На сегодняшний день в России выявили в общей сложности 8 593 200 случаев коронавирусной инфекции. За весь период скончался 240 871 человек, выздоровел 7 412 631 пациент.