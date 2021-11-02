В Общественной палате Ленобласти предложили запретить свободный доступ в интернет без предоставления личных данных

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил запретить свободный доступ в интернет без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору. Соответствующее обращение направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Он отметил, что подобная система аутентификации уже успешно действует в странах Европы, где давно не существует публичных «открытых сетей», обеспечивающих доступ в интернет без введения пароля и личной информации, пишет РИА Новости.
Кроме того, Петров предлагает оценить идею обязательной привязки аккаунтов соцсетей, которые доступны на территории России, к персональным идентифицирующим документам.
Ранее в Общественной палате Ленобласти предложили создать российскую операционную систему для детей.