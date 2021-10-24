Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что с 1 марта 2022 года мессенджеры начнут запрашивать паспортные данные у пользователей при регистрации. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опроверг ее.

Он отметил, что новое постановление правительства вносит лишь небольшие поправки в уже действующий закон.

«Правила для владельцев мессенджеров появились еще в 2018 году. Сейчас правительством издано новое постановление, по которому операторы связи обязаны запросить подтверждение по номеру телефона и только после этого оказывать услуги», — объяснил Хинштейн.

Он добавил, что, согласно новым поправкам, оператор связи будет обязан предупредить мессенджер, если он расторгает с пользователем договор об оказании услуг.

Ранее мы сообщали, что до конца 2022 года в трех российских субъектах хотят ввести электронный паспорт.