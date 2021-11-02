Таможенники в Пулково не пропустили килограмм табака для курильщика из Калифорнии

Таможенная служба обнаружила более килограмма нагреваемого табака в международном почтовом отправлении. Посылка из Петербурга должна была попасть в Калифорнию.

Об этом во вторник, 2 ноября рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Посылка с табаком должна была отправиться из Северной столицы в Калифорнию. Согласно заявлению отправителя, в ней находился «картридж для благовоний».

В результате изучения сканированного изображения было установлено, что в посылке находится товар, не соответствующий указанному в декларации. В ходе таможенного досмотра в посылке найден табак, нагреваемый в стиках.

Всего в отправлении было пять блоков, в которых находились 1000 стиков. С целью скрыть основной пересылаемый товар, отправитель поместил в МПО картон и канцелярские резинки.

Теперь владельцу стиков грозит административная ответственность.