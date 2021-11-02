За два года мусорной реформы в Ленобласти контейнеров для мусора стало в два раза больше

Региональный оператор Ленобласти подвел промежуточные итоги работы за два года. За это время на приобретение контейнеров было потрачено порядка 100 млн рублей и закончено проектирование строительства экотехнопарка в Кингисеппском районе стоимостью более 3 миллиардов рублей.

Об этом вечером, 2 ноября, пишет портал 47news со ссылкой на АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».

На данный момент оператор обслуживает 16 689 контейнерных площадок. В 2019 году их количество было в 2,6 раза меньше и составляло 6 400 штук. За два года на покупку контейнеров было потрачено более 90 миллионов рублей.

Отмечается, что раздельный сбор отходов доступен для населения в девяти районах региона. В переработку направлено 351 тонна стекла и 73 тонны пластика.

Также по данным портала завершено проектирование комплекса по переработке отходов в промзоне «Фосфорит» в Кингисеппском районе. Региональный оператор выступает как инвестор проекта по строительству экотехнопарка. Стоимость проекта составит более 3 млрд рублей.