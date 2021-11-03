На КАД у Кудрово полностью перекроют проезд

На Кольцевой автодороге между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе полностью перекроют движение транспорта в ночь с 6 на 7 ноября.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожники будут демонтировать часть воздушной линии электропередач. Движение перекроют с 2:30 до 2:50 — по внешнему и внутреннему кольцу одновременно.

Учитывайте эту информацию при планировании вашего маршрута.