«Не самая плохая побочка»: в центре Петербурга полуголый мужчина устроил забег в медицинском халате

Минувшим вечером петербуржцев удивил перформанс, который устроил мужчина в самом центре города.

Видео появилось в паблике Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург в среду, 3 ноября. Само же представление на Невском неизвестный устроил минувшим вечером, 2 ноября.

На короткое видео засняли мужчину, переодевшегося в прозрачный медицинский халат. Кроме него на теле «спортсмена» было только нижнее белье, шапка и обувь. Само действо происходило в самый час-пик на Невском проспекте.

Как отметила очевидец, рядом с местом перформанса дежурил наряд ДПС, но судя по всему, забег мужчины их не впечатлил. Что именно хотел продемонстрировать петербуржец неизвестно. В комментариях к публикации, откуда взято видео, пользователи предположили, что это может быть «побочка от шмурдяка (суррогатный спиртной напиток)» или проигранный спор.